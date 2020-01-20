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Архив - Донецкая область

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 20 по 26 января

20.01.2020 12:00
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График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 20 по 26 января

Донецкая область:
20.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
21.01 г. Авдеевка ул. Коммунальная, 1;
22.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
23.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
24.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
25.01-26.01. выходной
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Луганская область
20.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
21.01 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,
22.01 г. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район,
23.01 пгт. Нижнее Нижненська сельский совет Попаснянский район,
24.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
25.01-26.01 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, ООС
 
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