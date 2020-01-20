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Ситуация в пунктах пропуска утром 20 января
Сегодня, 20 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 января линию разграничения через КПВВ пересекли 27 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 6475 человек и 750 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5380 человек и 910 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5325 человек и 1475 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2030 человек и 510 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7760 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Viktor: «7:12. Из Украины в Горловку 50 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «7:00. Марьинка в Донецк общая 40. Льгота 20».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Вадим: «4:23. До докучаевского поворота в Еленовке пока до 50 машин. За номера вопросов не было»;
Вадим: «7:08. Еленовка. На выезд 100 до шлагбаума и забито за ним. Движения нет. Много пеших и автобусов»;
Вадим: «7:27. Еленовка. Есть небольшое движение. Движение раз в 20 минут».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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