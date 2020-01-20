Скандальная Неля Штепа отсудила у Украины 3,6 тыс. евро компенсации

20.01.2020 16:00

Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу по решению Европейского суда по правам человека. Об этом рассказал hromadske адвокат Штепы Александр Шадрин.

Ранее Европейский суд постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство «в течении разумного срока» или освобождение до судебного разбирательства. Суд считает, что уголовное производство было слишком длинным. Также ЕСПЧ признало нарушение права Штепы на справедливый суд.

Штепа требовала 21 тыс. 450 евро за судебные издержки, 8,5 тыс. евро за компенсацию утраченной зарплате и 30 тыс. евро за моральный ущерб. По итогу Украину обязали в течении трех месяцев выплатить Штепе 2,6 тыс. евро за моральный ущерб и 1 тыс. за судебные сборы и расходы.