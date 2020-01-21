Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января

21.01.2020 10:00

Сегодня, 21 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 января линию разграничения через КПВВ пересекли 32,9 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8155 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6615 человек и 1125 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5360 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2720 человек и 555 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10000 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/35;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Виктория: «8:09. На Каргилле машины в 3 ряда и очень много, людей вообще жесть».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «8:58. Еленовка в Мариуполь. Стою с 4:30 (по местному времени, – ред.) утра, открылись в 8:00. Движение за 2 часа в а 8-10 машин, тьма пешеходов и автобусов. Короче, очень слабое движение».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Daughter»: «7:52. На Гнутово жесть просто. Сегодня все в одной куче стоят, ни конца, ни края не видно»;

«devichka»: «7:54. Жесть, до куда? И где именно, на основном или на ноле?»;

«Daughter»: «7:55. На основном, мы вот стоим уже с 7:20, начали в половину запускать, за это время машин 6 из всей очереди только запустили, продвинулись метров на 50. Из машины выходила, не видно мне конца, и начала очереди, увы тоже»;

Igor: «7:56. Там как-то больше стало машин каждый день»;

«Daughter»: «7:57. Та слов нет, специально ехали сюда, так как знаем, что очереди раньше не было, а теперь папандос. Стоять, не перестоять»;

«Администратор»: «8:09. Октябрь – Гнутово. Сейчас основная возле магазинчика. Льготка на камышах».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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