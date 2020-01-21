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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января
Сегодня, 21 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 января линию разграничения через КПВВ пересекли 32,9 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8155 человек и 960 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6615 человек и 1125 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5360 человек и 1105 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2720 человек и 555 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10000 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/65;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/35;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Виктория: «8:09. На Каргилле машины в 3 ряда и очень много, людей вообще жесть».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Jujik»: «8:58. Еленовка в Мариуполь. Стою с 4:30 (по местному времени, – ред.) утра, открылись в 8:00. Движение за 2 часа в а 8-10 машин, тьма пешеходов и автобусов. Короче, очень слабое движение».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
«Daughter»: «7:52. На Гнутово жесть просто. Сегодня все в одной куче стоят, ни конца, ни края не видно»;
«devichka»: «7:54. Жесть, до куда? И где именно, на основном или на ноле?»;
«Daughter»: «7:55. На основном, мы вот стоим уже с 7:20, начали в половину запускать, за это время машин 6 из всей очереди только запустили, продвинулись метров на 50. Из машины выходила, не видно мне конца, и начала очереди, увы тоже»;
Igor: «7:56. Там как-то больше стало машин каждый день»;
«Daughter»: «7:57. Та слов нет, специально ехали сюда, так как знаем, что очереди раньше не было, а теперь папандос. Стоять, не перестоять»;
«Администратор»: «8:09. Октябрь – Гнутово. Сейчас основная возле магазинчика. Льготка на камышах».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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