Главная / Новости / Донецкая область / В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"
Последние новости раздела
- Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс16:00
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января10:00
- В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"09:00
- Скандальная Неля Штепа отсудила у Украины 3,6 тыс. евро компенсации16:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 20 по 26 января12:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 20 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января10:00
- Пушилин сделал заявление по украинским паспортам 13:00
В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"
21.01.2020 09:00
Заместителя командира полка спецназа "МВД ДНР" Алексея Кривулю ("Грина") застрелили в оккупированном Донецке 20 января вечером. Об этом сообщил в Twitter штатный пропагандист "республики" Даниил Безсонов, передает ОстроВ.
По информации из социальных сетей, боевик был убит в подъезде собственного дома выстрелом в спину.
Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области. Весной 2014 года он начал воевать против Украины в составе террористических формирований.
Теги: Донецк, убийство, спецназ, ДНР, командир
Читайте также:
- «Я хочу отомстить»: вдова Захарченко сделала заявление на передовой. ВИДЕО
- 40 дней со дня смерти Захарченко: накануне важной даты на поминки в Донецк приехал неожиданный гость
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО
- "Понесут наказание", - Путин экстренно отреагировал на убийство в Донецке своего ставленника Захарченко
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"
- Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс16:00
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний пенсионер15:00
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января10:00
- В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"09:00
- Скандальная Неля Штепа отсудила у Украины 3,6 тыс. евро компенсации16:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 20 по 26 января12:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 20 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января10:00
- CNN выяснила отношение американцев к импичменту Трампа19:00
- Vodafone запустил поддержку интернета вещей18:00
- В Иране объявили вознаграждение за убийство Дональда Трампа17:00
- Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс16:00
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний пенсионер15:00
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"14:00
- Украина обогнала Россию в рейтинге футбольных Премьер-лиг13:00
- В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen12:00
- Всемирный банк сравнил производительность украинских и немецких работников11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января10:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Чего нельзя и что нужно делать в праздник Крещения
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"
- В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"
- Александр Серов просит пустить его в Украину
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 января
- Скандальная Неля Штепа отсудила у Украины 3,6 тыс. евро компенсации
- ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января
- Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд в прыжках в высоту