На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)

22.01.2020 14:00

В Бахмуте Донецкой области развернули огромный флаг Украины, передает ИА «Вчасно».

Развертывание знамени состоялось в рамках празднования Дня Соборности Украины. К акции присоединились несколько сотен местных жителей и военослужащие ВСУ. Вместе они развернули гигантский сине-желтый флаг на площади Свободы в самом центре Бахмута.