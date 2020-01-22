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На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)
22.01.2020 14:00
В Бахмуте Донецкой области развернули огромный флаг Украины, передает ИА «Вчасно».
Развертывание знамени состоялось в рамках празднования Дня Соборности Украины. К акции присоединились несколько сотен местных жителей и военослужащие ВСУ. Вместе они развернули гигантский сине-желтый флаг на площади Свободы в самом центре Бахмута.
Теги: Украина, Донбасс, флаг, Бахмут
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