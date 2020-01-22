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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января

22.01.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января

Сегодня, 22 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 января линию разграничения через КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9830 человек и 1010 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8260 человек и 1260 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8590 человек и 1275 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3750 человек и 780 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11820 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/65;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Коля: «7:40. Каргилл. Общая на спуске, льгота по прямой»;
Коля: «8:38. 100 общей и 60 льготы примерно»;
Svetlana: «8:43. На Каргилле пеших тьма».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
«Volcano»: «8:20. Октябрь из Донецка. 75 основная. 35 льгота»;
«Volcano»: «8:47. Продвижение примерно раз в 30 минут на 10 машин суммарно из льготы и основной».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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