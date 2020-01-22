Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января

22.01.2020 10:00

Сегодня, 22 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 января линию разграничения через КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9830 человек и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8260 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8590 человек и 1275 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3750 человек и 780 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11820 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Коля: «7:40. Каргилл. Общая на спуске, льгота по прямой»;

Коля: «8:38. 100 общей и 60 льготы примерно»;

Svetlana: «8:43. На Каргилле пеших тьма».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Volcano»: «8:20. Октябрь из Донецка. 75 основная. 35 льгота»;

«Volcano»: «8:47. Продвижение примерно раз в 30 минут на 10 машин суммарно из льготы и основной».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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