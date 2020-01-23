- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
- Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска08:00
- На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января10:00
- Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях16:00
- На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)14:00
- В Донецке "МВД" задержало пророссийского блогера Болотина13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января10:00
- Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс16:00
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"14:00
На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии
В Донецкой области на линии разграничения правоохранители спасли гражданку Германии, которая проживает в Киеве и пропала без вести больше месяца назад, передает Cxid.info.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, озябшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в пгт Верхнеторецком. Она сошла с электрички и не понимала, где находится. Как оказалась в прифронтовой зоне женщина не помнила. Ее согрели теплым чаем и накормили, отмечают в полиции.
«Было установлено, что женщина является гражданкой Германии, но последнее время живет в г. Киеве. 27 декабря 2019 года она ушла из дома и не вернулась. Ее отец обратился в полицию Киева с просьбой помочь найти пропавшую. Полиция вернула 34-летнюю киевлянку домой», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Германия, пропавший без вести, гражданство
- Глави МЗС Німеччини та Путін обговорили війну в Україні під час приватної вечері
- "Германия и Франция войдут в Керченский пролив", - Лавров заявил о договоренностях Путина и Меркель
- Донецкий призрак парализовал столицу
- "Обстоятельства для нас складываются шикарно!" - Вовнянко обратил внимание на важные мировые события, которые сыграют на руку Украине
- Подольский мост в Киеве могут сделать платным
- Блохин дал свой прогноз на полуфинал Евро-2012
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
- Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска08:00
- Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"13:30
- На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января10:00
- "МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях17:00
- Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях16:00
- На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)14:00
- В Донецке "МВД" задержало пророссийского блогера Болотина13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января10:00
- Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
- В Болгарии трех россиян обвинили в использовании "Новичка"09:00
- Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска08:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Украинская прыгунья в высоту дисквалифицирована за употребление допинга14:00
- Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"13:30
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"
- В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"
- Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях
- "МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях
- В Донецке "МВД" задержало пророссийского блогера Болотина
- На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии
- На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)
- Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 января