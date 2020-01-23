Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января

23.01.2020 10:00

Сегодня, 23 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 января линию разграничения через КПВВ пересекли 40,9 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9755 человек и 965 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8500 человек и 1375 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8045 человек и 1365 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3540 человек и 685 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11030 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Игорь: «4:44. Каргилл, машин до моста»;

Коля: «6:51. Каргилл. 120 общая, 90 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «7:10. Еленовка в Новотроицкое. Основная больше 100 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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