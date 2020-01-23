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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января
Сегодня, 23 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 января линию разграничения через КПВВ пересекли 40,9 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9755 человек и 965 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8500 человек и 1375 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8045 человек и 1365 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3540 человек и 685 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11030 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;
КПВВ «Гнутово» – 15/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Игорь: «4:44. Каргилл, машин до моста»;
Коля: «6:51. Каргилл. 120 общая, 90 льгота».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Александр: «7:10. Еленовка в Новотроицкое. Основная больше 100 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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