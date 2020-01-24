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Архив - Донецкая область

ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи

24.01.2020 12:00
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ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи

ООН отправила на неподконтрольную часть Донбасса 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом, сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Корреспондент.net.
"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – говорится в сообщении.
В целом пограничники оформили груз общей массой 101,9 тонны. В этот раз транспортные средства перевозили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка.



Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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