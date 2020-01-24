Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января

24.01.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января

Сегодня, 24 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 января линию разграничения через КПВВ пересекли 42,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9995 человек и 970 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8790 человек и 1385 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8650 человек и 1460 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3630 человек и 680 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11650 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Борис: «6:53. На 6:30 Майорск. Перед полицией 15 авто. Скользко. По трассе Ясиноватая-Горловка»
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Марина: «8:52. Каргилл в сторону Украины. В 8 утра очередь была на мосту, на данный момент спустились с моста. Льготная до первого туалета».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Администратор»: «8:29. В 7 утра в Еленовке в сторону Украины машин общей очереди 150, льготы – 70».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Алексей: «8:19. Октябрь в Украину большая очередь».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх