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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января
Сегодня, 24 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 января линию разграничения через КПВВ пересекли 42,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9995 человек и 970 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8790 человек и 1385 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8650 человек и 1460 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3630 человек и 680 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11650 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Борис: «6:53. На 6:30 Майорск. Перед полицией 15 авто. Скользко. По трассе Ясиноватая-Горловка»
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Марина: «8:52. Каргилл в сторону Украины. В 8 утра очередь была на мосту, на данный момент спустились с моста. Льготная до первого туалета».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Администратор»: «8:29. В 7 утра в Еленовке в сторону Украины машин общей очереди 150, льготы – 70».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Алексей: «8:19. Октябрь в Украину большая очередь».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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