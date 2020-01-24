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Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска
24.01.2020 08:00
Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, планирует баллотироваться на эту должность снова, передает Цензор.НЕТ.
"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", - сказала она.
Неля Штепа возглавляла город в 2010-2014 годах.
Теги: Славянск, мэр, Неля Штепа
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