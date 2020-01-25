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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января
Сегодня, 25 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 января, через КПВВ проследовало 43,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 10365 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» – 9150 человек и 1420 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 8755 человек и 1480 транспортных средств;
«Гнутово» – 3840 человек и 780 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 11190 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 25/60;
«Марьинка» – 15/50;
«Новотроицкое» – 30/10;
«Гнутово» – 0/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Ela: «8:41. На Майорске из Украины в сторону Днр огромная очередь из машин. Но движемся бодро».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Александр: «6:09. Каргил. Основная почти уже на мосту. Льгота – чуть меньше»;
Людмила: «7:41. На Каргиле основная на середине моста, льгота – на спуске с моста»;
Av: «8:01. На Каргиле очень много пешеходов».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Адепт: «4:42. Еленовка в Украину до первого туалета»;
Адепт: «9:19. Еленовка: машин 80-100 общей и примерно 30-40 льготы».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Наташа: «7:27. Приехали в 7:40 (мск). Очередь до магазина. Стоим без движения. Очень много бусов проехало»;
Виктория: «7:34. Гнутово – до магазина»;
Виктория: «9:27. Гнутово в Украину очередь до знака в камышах».
О ситуации на других КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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