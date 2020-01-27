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Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля
График работы мобильных отделений Сбербанка вдоль линии разграничения на этой неделе.
Донецкая область:
27.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
28.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
29.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
30.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
31.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
01.02-02.02. выходной
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Луганская область
27.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
28.01 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,
29.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
30.01 пгт. Нижнее Нижненська сельский совет Попаснянский район,
31.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
01.02-02.02 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
По материалам: https://www.facebook.com/DonbassSOS/
Теги: Донбасс, работа, Ощадбанк, график
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- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе09:30
- В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"17:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения16:00
- ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи12:00
- Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение17:00
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
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