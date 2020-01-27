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Архив - Донецкая область

Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля

27.01.2020 15:00
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Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля

График работы мобильных отделений Сбербанка вдоль линии разграничения на этой неделе.
Донецкая область:
27.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
28.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
29.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
30.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
31.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
01.02-02.02. выходной
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Луганская область
27.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
28.01 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,
29.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
30.01 пгт. Нижнее Нижненська сельский совет Попаснянский район,
31.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
01.02-02.02 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.


По материалам: https://www.facebook.com/DonbassSOS/

Теги: Донбасс, работа, Ощадбанк, график
 
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