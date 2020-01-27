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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января
Сегодня, 27 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 января линию разграничения через КПВВ пересекли 29,7 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7285 человек и 800 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5965 человек и 995 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5580 человек и 1160 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2400 человек и 600 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8535 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Ева: «8:52. Пешая в Горловке дальше туалетов. Это в Украину».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Сергей: «8:33. Еленовка в сторону Украины. Основная на магазине».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
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