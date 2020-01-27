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Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы
В трех городах Донетчины, расположенных неподалеку от контрольных пунктов въезда-выезда, появятся опорные больницы, сообщает MRPL.CITY.
Речь идет о больницах в Бахмуте, Волновахе и Селидово. Сейчас Минздрав отрабатывает новый проект по дооборудованию опорных больниц ангиографами, МРТ, ЭКГ, кислородными станциями, оборудованием для компьютерной томографии и лаборатории.
«Последние три дня мы собираем информацию о том, что есть в приемных отделениях этих больниц. В течение недели готовим проект, согласуем с Министерством финансов, Офисом президента и будем дооборудовать. На сегодня в Украине более 2000 больниц, мы будем концентрировать ресурсы в тех местах, которые пользуются наибольшим спросом», - отметила замминистра здравоохранения Елена Симоненко.
Теги: Донбасс, больница, КПВВ
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