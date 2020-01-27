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Архив - Донецкая область

Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение

27.01.2020 17:00
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Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение

Вкладчикам банков, зарегистрированных на оккупированных территориях выплатят возмещение, поскольку вступает в силу соответствующий документ Фонда гарантирования вкладов физических лиц, - сообщает ОстроВ.
С 25 января действует Положение о порядке осуществления процедуры ликвидации банков, зарегистрированных на временно оккупированной территории Украины, утвержденное решением Фонда гарантирования № 2080.
Действие Положения распространяется на банки, в которых введена процедура ликвидации и по сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований местонахождение банка как юрлица зарегистрировано на временно оккупированная территория (Крым и неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей).
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При невозможности осуществления процедуры ликвидации банка в соответствии с Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд осуществляет ликвидацию путем накопления ликвидационной массы.
Возмещение вкладчикам банка Фонд выплачивает из своих средств согласно сформированному перечню вкладчиков для осуществления выплат гарантированной суммы возмещения.



Теги: Крым, банк, возмещение, ФГВФЛ, ОРДЛО
 
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