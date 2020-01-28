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Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января
Сегодня, 28 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 января линию разграничения через КПВВ пересекли 35,7 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8700 человек и 960 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7090 человек и 1220 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7025 человек и 1300 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2700 человек и 570 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10255 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 205 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/35;
КПВВ «Гнутово» – 15/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Виктор: «9:20. Каргилл в сторону Украины. На мост основная, льгота недалеко от основной».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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