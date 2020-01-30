В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса

30.01.2020 14:00

В "ДНР" сайты рассматривается вопрос организации временных санитарно-карантинных пунктов на контрольно-пропускных пунктах между ДНР и Украиной в случае ухудшения эпидемической ситуации, передает Depo.Донбасс.

В "республике" заверили, что уже выработан механизм организации подобных пунктов и определены ответственные учреждения здравоохранения.