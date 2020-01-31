Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв

31.01.2020 15:00

Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма, предположительно с района УБОПа.

Вот что сообщают пользователи социальных сетей:

«7:55. Донецк. Бабах юго-запад?».

«7.55. Бах хороший был там».

«Шось хорошо горит в Ленинском р-не. Р-н УБОПа?».

«Донецк. 08.05. Что там горит после баха в Ленинском р-не? Может, кто-то из орков занемог?».

«Вроде машину взорвали (но это не точно)».