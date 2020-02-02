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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля
Сегодня, 2 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 февраля через КПВВ последовало 34,1 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 7845 человек и 937 транспортных средств;
«Марьинка» – 6696 человек и 1145 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 6470 человек и 1218 транспортных средств;
«Гнутово» – 2750 человек и 625 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 10350 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 60/0;
«Марьинка» – 50/20;
«Новотроицкое» – 30/100;
«Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Сергей: «5:33. Горловка в Украину до первого поворота: 40-45 машин»;
Приходько: «8:44. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:35 (мск) на пункте пропуска 115 автомобилей, 33 автобусов и микроавтобусов, до 10 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Татьяна: «7:53. Марьинка на Донецк 20 машин. Перевозы заехали все, льготы 2 машины на сейчас»;
Top: «9:11. Каргил: основная спуск с моста, льгота 25+. Перевозы почти проехали, 6 автобусов. Пропускают 3+3 раз в 5-7 минут, чебуреки продают, туалет работает»;
Maksim: «9:28. Марьинка на Донецк – никого».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Р. Х.: «8:23. На Еленовке в Украину примерно 50 авто + 7 льготы»
Р. Х.: «9:18. На Еленовке в Донецк 10 авто. Новотроицкое. На Волноваху 50 авто.
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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