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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля
Сегодня, 3 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,4 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 6665 человек и 870 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5510 человек и 950 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5420 человек и 1150 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2005 человек и 545 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7815 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
«Администратор»: «8:38. Горловка. Пешеходы, 750 в среднем, авто до полицейского 200 метров. Где-то так».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Oleas»: «6:51. Еленовка, 200 в Мариуполь».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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