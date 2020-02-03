Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля

03.02.2020 10:00

Сегодня, 3 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,4 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6665 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5510 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5420 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2005 человек и 545 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7815 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:38. Горловка. Пешеходы, 750 в среднем, авто до полицейского 200 метров. Где-то так».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Oleas»: «6:51. Еленовка, 200 в Мариуполь».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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