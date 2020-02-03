Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе

03.02.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе

Глава "Министерства иностранных дел" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов на Донбассе, передает Depo.ua.
Никонорова отметила, что Донбасс ждет от Киева выполнения положений "формулы Штайнмайера" и разблокирования закона об особом статусе региона, который должен быть закреплен в Конституции Украины.
"Напоминаем: внеочередные местные выборы на Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями "республик" все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе", – заявила она.



Теги: Украина, выборы, ДНР, особый статус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх