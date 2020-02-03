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В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе
03.02.2020 12:00
Глава "Министерства иностранных дел" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов на Донбассе, передает Depo.ua.
Никонорова отметила, что Донбасс ждет от Киева выполнения положений "формулы Штайнмайера" и разблокирования закона об особом статусе региона, который должен быть закреплен в Конституции Украины.
"Напоминаем: внеочередные местные выборы на Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями "республик" все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе", – заявила она.
Теги: Украина, выборы, ДНР, особый статус
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