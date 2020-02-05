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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля
Сегодня, 5 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,9 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8195 человек и 935 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7180 человек и 1210 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7205 человек и 1220 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2690 человек и 555 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11620 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 355 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/110;
КПВВ «Новотроицкое» – 70/40;
КПВВ «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Руслан: «7:19. Каргилл в Украину. Основная на мосту. Льгота до моста»;
Елена: «8:38. Каргилл. Все стоит, движения практически нет»;
Александр: «8:44. Не согласен, за полчаса 5 протяжек по 2-3 машины. Это еще есть движение. Стоит когда 2 часа ни на сантиметр»;
Елена: «8:47. Вы, может, в льготе. Там более ощутимо»;
Александр: «8:50. В обычной, сразу после спуска с моста»;
Anton: «8:58. Это очень даже хорошо. Летом было 3 машины за 15 минут или 10-12 в час».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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