В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"

05.02.2020 15:00

В "ДНР" задержали жителя Донецкой области, которому инкриминируют "шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщает так называемое "МГБ ДНР", передает ОстроВ.

Якобы, задержанный Дмитрий Парфенюк в августе 2017 года при пересечении КПП "Марьинка" "был завербован сотрудниками СБУ на компрометирующей основе".

В "МГБ" заявили, что с того времени по сентябрь 2019 года он "осуществлял доставку посылок с неизвестным содержимым на территорию "ДНР"; передавал сотрудникам СБУ сим-карты сепаратистского оператора мобильной связи "Феникс", которые якобы использовались в подготовке и осуществлении диверсионно-террористических актов.

Кроме того, Парфенюка обвиняют в том, что он передавал сотрудникам СБУ информацию по результатам наблюдения за указанными ему квартирами в оккупированном Донецке, а также собирал информацию о "воинских частях, личном составе, задействованном в патрулях на прилегающей к воинским частям территории и военнослужащих, находящихся на КПП" боевиков.

В СБУ Парфенюку, якобы, поручили устроится на работу в фейковое "правительство" самозваной "ДНР". Удалось ли курьеру, доставляющему посылки устроиться в "правительство ДНР" не сообщается.