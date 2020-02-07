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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля

07.02.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,7 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7760 человек и 938 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5728 человек и 1000 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 3619 человек и 700 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1775 человек и 360 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8830 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 175 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/90;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Sergey: «7:02. В Александровку автобусы поехали, но не все, мой на 5:45 отменили, пересел на другой».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Игорь: «6:55. В Еленовке 35 авто в основной и 3 льготы»;
Игорь: «8:03. Еленовка. Машин около 50. Уже были 3-4 протяжки, автобус один я видел»;
Serhey: «8:21. Еленовка открылась, машины и автобусы до "нуля" поехали»;
Вячеслав: «8:26. В Еленовке машин нет»;
Вячеслав: «8:38. Еленовка работает»;
Aleksander: «8:43. Еленовка. Машины проезжаю нормально, пешие до украинского "нуля", с "нуля" пока автобуса до Новотроицкого нет, людей много»;
Julia: «8:51. Еленовка. Проехали на Жигулях. Машин не много. Все хорошо»;
Ann: «9:01. В Еленовке машин нет».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
«Администратор»: «6:32. С Южного поехали автобусы на Гнутово».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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