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В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий
07.02.2020 14:00
Запуск вещания телеканала для временно оккупированных территорий запланирован на 1 марта этого года. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает ТСН.
"На сегодня мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этим каналом премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - отметил министр.
По его словам, в ближайшее время будет определено название телеканала, а конкурс на его руководителя уже объявлен.
Теги: министерство, культура, телеканал, ОРДЛО
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