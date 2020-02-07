В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"

07.02.2020 09:00

Вчера в ОРДО под Новоазовском перевернулся автобус следовавший маршрутом Горловка-Севастополь, сообщает Telegram-канала Inside Donetsk.

В результате аварии погибли двое пассажиров, еще 22 пострадали. Как заявили в "минтрансе", рейс выполнялся легально, перевозчик лицензирован.