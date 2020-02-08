Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"

08.02.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ходе визита заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак ознакомил гостей с актуальной информацией о ситуации в зоне ООС.
Кроме этого, делегация Дании посетила КПВВ "Майорское", где ознакомилась с порядком и условиями пересечения линии разграничения. Пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта въезда-выезда.



Теги: визит, Дания, МИД, Майорск, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх