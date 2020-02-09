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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля
Сегодня, 9 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,9 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 6515 человек и 790 транспортных средств;
«Марьинка» – 5880 человек и 1030 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 5800 человек и 1045 транспортных средств;
«Гнутово» – 2145 человек и 405 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 7580 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» – 20/40;
«Марьинка» – 0/55;
«Новотроицкое» – 30/0;
«Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Нина: «8:19 Пеших из Украины в Горловку нет»;
Приходько: «9:42. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:15 на пункте пропуска 80 автомобилей, 14 автобусов и микроавтобусов, до 150 человек пешей очереди».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Никита: «7:06. На Еленовке 50 общей и 20 льготы»;
Светлана: «8:22. Новотроицкое: пешеходов человек150. Пока не пропускают. Нет автобуса»;
Алексей: «8:39. Еленовка, очередь после вагончика с регистрацией. Машин 15. Постоянно движемся»;
Катерина: «8:57. Новотроицкое в Донецк – пусто. Из Донецка – 5 машин»;
Светлана: «9:24. В Украину на нуле человек 250»;
Александр: «9:45. На Еленовке на ноле пусто, 12 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Марина: «7:59. В Верхнешироковском в сторону Мариуполя почти до камышей. Дорога из Донецка вся во льду, с буграми ледяными, больше восьмидесяти ехать очень опасно. Будьте осторожны. От Бойковского до Верхнешироковского дорога даже лучше чем летом, ямы залиты водой, заморожены и закруглены, ехать гораздо приятнее».
О ситуации на КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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