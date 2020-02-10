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Архив - Донецкая область

ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе

10.02.2020 16:00
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ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе

Благотворительная организация ADRA Ukraine возобновила работу социального транспорта — бесплатных автобусов, которые будут работать для людей, живущих в «изолированных» поселках на линии разграничения, сообщает Луганский Радар.
Расписание движения автобусов и номера телефонов контактных лиц:

Маршрут с. Бердянское — с. Лебединское — г. Мариуполь и обратно.
Время ожидания пассажиров в г. Мариуполь — 4 часа.
График 5 раз в месяц. Первая неделя месяца во вторник и пятницу. Вторая, третья и четвертая неделя только в пятницу.
Отправление с. Бердянское в 7.30, остановка с. Бердянское, с. Лебединское в 8.00, сельский совет.
Тел. контактного лица в с. Бердянское: +3806730249 21
Тел. контактного лица в с. Лебединское: +380677105308

Маршрут с. Березовое — г. Марьинка — г. Красногоровка и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка — 4 часа.
График Один раз в месяц. Каждый вторник первой недели месяца в 8.00.
Отправление от клуба с. Березовое.
Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830

Маршрут с. Березовое — г. Курахово и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Курахово — 4 часа.
График Один раз в месяц. Каждый четверг второй недели месяца в 8.00.
Отправление от клуба с. Березовое.
Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830

Маршрут с. Гладосово — с. Травневое — г. Бахмут и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Бахмут — 4 часа.
График Дважды в месяц.
Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо.
Тел. контактного лица в с. Гладосово и с. Травневое: +380995183551, +380660334817.

Маршрут с. Славное — с. Новомихайловка — с. Парасковеевка — г. Марьинка — г. Красногоровка и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка- 4 часа.
График Четыре раза в месяц. Первая неделя месяца в четверг. Вторую неделю месяца в понедельник. Третья и четвертая неделя месяца во вторник.
Отправление с. Славное в 8.00, ул. Трактовая, с.Новомихайливка в 8.15, ул. Центральная (Дом культуры) с. Парасковеевка в 8.30 Заречная, 25
Тел. контактного лица в с. Новомихайловка: +380997856045

Маршрут с. Славное — с. Новомихайловка — с. Парасковеевка-г. Курахово и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Курахово — 4 часа.
График Дважды в месяц. Первая неделя месяца в пятницу. Четвертая неделя месяца в четверг.
Отправление с. Славное в 8.00, ул. Трактовая, с.Новомихайливка в 8.15, ул. Центральная (Дом культуры), с. Парасковеевка в 8.30 Заречная, 25.
Тел. контактного лица в с. Новомихайловка: +380997856045

Маршрут с. Павлополь — г. Волноваха и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Волноваха — 4 часа.
График: Трижды в месяц.
Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо.
Тел. контактного лица в с. Павлополь: +380954088206

Маршрут с. Степное — г. Марьинка — г. Красногоровка и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка — 4 часа.
График Один раз в месяц. Каждый понедельник первой недели месяца в 8.00.
Отправление от конторы агрофирмы АГРОТИС.
Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830

Маршрут с. Степное — г. Курахово и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Курахово — 4 час.
График Четыре раза в месяц. Каждая среда месяца в 8.00.
Отправление от конторы агрофирмы АГРОТИС.
Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830

Маршрут с. Чермалык — г. Волноваха и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Волноваха —  4 часа.
График Четыре раза в месяц. Каждую среду.
Отправление в 6.30, сельский совет.
Тел. контактного лица в с. Чермалык: +380974161902

Маршрут пгт. Мироновский — г. Светлодарск (городская больница) и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Светлодарск — 4 часа.
График Восемь раз в месяц. Каждый вторник и четверг месяца (начиная с 11.02.2020).
Отправление: в 7.30 от поселкового совета.
Тел. контактного лица: +380952061363.

Маршрут с. Роты — с. Воздвиженка — пгт. Луганское — г. Светлодарск (городская больница) и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г. Светлодарск — 4 часа.
График Восемь раз в месяц. По понедельникам и пятницам месяца.
Отправление с. Роты 6.30, с. Воздвиженка 6.40, с. Луганское 7.30.
Тел. контактного лица: +380952061363.

Маршрут с. Крымское — пгт. Новоайдар и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар — 4 часа.
График Четыре раза в месяц. Дни недели — по запросу.
Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:
- пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);
- люди с инвалидностью (I, II группа);
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного лечения;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- семьи с низким доходом;
- семьи с разрушенными или поврежденными домами.



Теги: Донбасс, благотворительность, автобус, линия разграничения
 
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