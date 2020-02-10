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Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий
Разделенное Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, сообщает "Слово и Дело".
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
Глава правительства планирует в ближайшее время внести его кандидатуру на утверждение парламентом.
«Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известном юристу Резникову. Я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение», - заявил Гончарук.
Ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о разделе ведомства на две структуры.
Теги: кандидат, глава, МинВОТ
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