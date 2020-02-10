Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля

10.02.2020 13:00

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе.

Донецкая область:

10.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

11.02 с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка) ул. Аносова;

12.02 с. Зайцево Бахмутского района (Жованка) ул. Мануильского, 46;

13.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

14.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

15.02-16.02. выходные

Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00

Луганская область

10.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,

11.02 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,

12.02 г. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район,

13.02 пгт. Тошковка-1 Тошковская сельский совет Попаснянский район,

14.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,

15.02-16.02 - выходные

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.