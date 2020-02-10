Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля

10.02.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 22,6 тыс. человек и 2,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 5585 человек и 715 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 4615 человек и 860 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4740 человек и 940 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1650 человек и 380 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6035 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Kristinka: «7:48. Еленовка. Машин 50 из Донецка, плюс льгота. Может 40. На самом посту машин очень много».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх