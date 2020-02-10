Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля

10.02.2020 10:00

Сегодня, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 22,6 тыс. человек и 2,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 5585 человек и 715 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 4615 человек и 860 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4740 человек и 940 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1650 человек и 380 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6035 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Kristinka: «7:48. Еленовка. Машин 50 из Донецка, плюс льгота. Может 40. На самом посту машин очень много».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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