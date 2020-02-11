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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля
Сегодня, 11 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 28,9 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 6940 человек и 890 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5930 человек и 1040 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5620 человек и 1005 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2595 человек и 490 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7820 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 165 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/25;
КПВВ «Марьинка» – 0/55;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/15;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
«Администратор»: «8:14. В Майорске из Украины – пеших много до остановки, а авто до ларька».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Ден: «8:44. В Еленовке примерно 50 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Антон: «8:24. Из Донецка в Гнутово. Нормальная дорога. Очередь до камышей».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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