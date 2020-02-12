Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО

12.02.2020 17:00

Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности, сообщает ІнА "Українські Новини".

"Обнародование полученной и задокументированной информации может составлять угрозу жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности, учитывая специфику территорий, где было проведено исследование", - говорится в отчете министерства.

Результаты исследования намерены использовать для разработки и усовершенствования государственных политик и стратегии коммуникации среди населения подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в сфере информационной безопасности.

Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.