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Архив - Донецкая область

Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО

12.02.2020 17:00
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Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО

Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности, сообщает ІнА "Українські Новини".
"Обнародование полученной и задокументированной информации может составлять угрозу жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности, учитывая специфику территорий, где было проведено исследование", - говорится в отчете министерства.
Результаты исследования намерены использовать для разработки и усовершенствования государственных политик и стратегии коммуникации среди населения подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в сфере информационной безопасности.
Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.



Теги: секрет, опрос, ОРДЛО, результат
 
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