На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов

12.02.2020 14:00

Движение транспортных средств через пункт пропуска «Марьинка» на линии разграничения усложнено из-за нерасчищенной от снега дороги со стороны неподконтрольной территории, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ «Марьинка» на временно оккупированной территории образовался нерасчищенный от снега участок дороги», - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что это приводит к ограниченному функционированию контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично.

Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения пограничники советуют выбрать ближайшие к «Марьинке» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое».

В соцсетях сообщают:

Вера Романенко

Подскажите есть проезд на трассе Марьинка -Донецк

Андрей Михайлов

Нейтральная часть не чищена, все стоят.

Ситуация на блокпостах Донбасса

Из Телеграмм: На Каргиле пробка! Дорога в 1 колею, встретились со стороны днр машины и со стороны Украины! Со стороны Украины машин 200, со стороны днр 50 машин! Люди сами создали пробку! Неужели из 250 машин не может никто договориться чтобы эти 50 машин сдали назад и открыть движение?! Это ужас! Все стоят и час просто тупят! Неужели до людей не доходит, что нужно как то действовать! На улице снова метель, а все тупо стоят.