- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- В зоне ООС построили модульный городок для военных17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля13:00
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10:00
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
Сегодня, 12 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,6 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8605 человек и 975 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7595 человек и 1235 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4740 человек и 940 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3300 человек и 630 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10425 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «6:11. Каргилл на начале моста, льготка приближается к мосту. Сильно метет снег. Плохая видимость»;
Андрей: «7:01. На Каргилле общее количество машин – льготка и обычная – примерно 200 шт»;
Андрей: «7:30. Марьинка в Донецк общая ~50 льгота 20. Из Курахово на пост лучше ехать нижней дорогой через Марьинку. Переметает»;
«Администратор»: «8:24. Каргилл. В серой зоне в Украину застряли машины в снегу. За ними уже колонна стоит. Откапывают».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Администратор»: «7:50. Пишут, что в Еленовке первая партия заехала».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Марина: «7:09. Маршрутка возвращается, родственники отзвонились. Ехали в Гнутово»;
Александр: «7:14. Нас вернули с Гнутово»;
«Администратор»: «8:38. Октябрь в Мариуполь. Основной пусто, нулевой тоже».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Хто попався на КПВВ Мар’їнка
- На двух донбасских КПВВ произошли задержания
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин
- Ситуация на КПВВ: У линии разграничения рекордно маленькие очереди — 75 машин
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- В зоне ООС построили модульный городок для военных17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО09:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля13:00
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий12:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- В России "канонизировали" Путина16:00
- Апрельскую гонку гран-при Китая отменили официально15:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В Украине вырос индекс счастья13:00
- ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности12:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- Samsung представила новые флагманы Galaxy S2009:00
- ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу08:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля
- В зоне ООС построили модульный городок для военных
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля