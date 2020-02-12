В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"

12.02.2020 11:00

В Архангельской области России задержали террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин", сообщает Обозреватель.

Его арестовали якобы по запросу Украины, сообщает российское издание Regnum со ссылкой на члена "Коммунистической партия Российской Федерации" Дмитрия Сараева.

По его словам, террориста задержали около 19:30 в селе Яренск, куда тот приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в посёлке Шиес. Туда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы.

Сараев отметил, что задержанному грозит депортация в Украину.