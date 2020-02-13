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В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году
Директор Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко рассказал о планах по восстановлению домов, поврежденных в результате боевых действий, передает Depo.Донбасс.
"Мы планируем восстановить до тысячи домов. Это касается всех населенных пунктов, которые расположены вдоль линии разграничения. Если брать с юга, от Азовского моря, это поселок Бердянское и дальше на север", - сказал он.
В частности сообщается, что жилье будут восстанавливать в Водяном, Гранитном, Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Песках, Опытном и Торецком.
"Начнем более широко в этом году работать в Бахмутском районе. Это поселки Зайцево, Жованка, Мироновский, Луганское и другие населенные пункты", - отметил Бойко.
По его словам, восстанавливать разрушенное жилье будут за счет материального резерва области - за средства областного бюджета. К выполнению работ привлекут сотрудников ГСЧС из Донецкого и других регионов Украины.
Теги: Донбасс, жилье, восстановление
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