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Архив - Донецкая область

"ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты

14.02.2020 15:00
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"ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты

Размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке территории будет составлять 6065 рублей (2230 гривен по актуальному курсу). Соответствующий «закон» сегодня принял «народный совет ДНР», сообщает сайт novosti.dn.ua.
До этого размер минимальной зарплаты территории под контролем «ДНР» закреплен не был.
С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке «ЛНР» территории был установлена в размере 6064 рублей.



Теги: минимальная зарплата, ДНР, ЛНР
 
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