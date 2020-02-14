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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля

14.02.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8830 человек и 1000 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7610 человек и 1295 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7890 человек и 1240 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2970 человек и 540 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11360 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Вера: «4:51. Каргилл в Украину. Основная на спуске с моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Олег: «7:51. Новотроицкое из Украины 40 машин на блокпосту Украина».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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