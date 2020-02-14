- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля
Сегодня, 14 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8830 человек и 1000 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7610 человек и 1295 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7890 человек и 1240 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2970 человек и 540 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11360 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Вера: «4:51. Каргилл в Украину. Основная на спуске с моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Олег: «7:51. Новотроицкое из Украины 40 машин на блокпосту Украина».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Утро Дня Независимости у донбасских блокпостов: КПВВ "Марьинка" огорчила, другие порадовали
- Донбасская линия разграничения: утром 8 января самые большие очереди зафиксированы у КПВВ «Майорское»
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»
- Оккупанты задерживают мужчин на КПВВ: ищут «диверсантов»
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине17:00
- В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону16:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру12:00
- Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Названа дата эвакуации украинцев из Уханя08:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты