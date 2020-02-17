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Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе.
Донецкая область:
17.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
18.02 г. Авдеевка ул. Коммунальная 1,
19.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
20.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
21.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
22.02-23.02. выходной
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Луганская область
17.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
18.02 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,
19.02 с. Светличное Нижненська сельский совет Попаснянский район,
20.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
21.02 с. Екатериновка Березовский сельский совет Попаснянский район,
22.02-23.02 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
По материалам: https://www.facebook.com/DonbassSOS/
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля10:00
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