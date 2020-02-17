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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля
Сегодня, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 32,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7555 человек и 880 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6405 человек и 875 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6550 человек и 1340 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2750 человек и 645 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9335 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
«Администратор»: «5:46. Каргилл. Очередь – начало моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Сергей: «7:29. Еленовка из Донецка. 60-70 машин до полиции. Много автобусов».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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