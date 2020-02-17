Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт

17.02.2020 12:00

18 февраля работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Поэтому по решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - сказано в сообщении.

Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на этой информации при планировании своих поездок.