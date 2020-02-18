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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля
Сегодня, 18 февраля, КПВВ «Марьинка» в связи с обновлением системы электросетей пропускные операции не осуществляет. Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,8 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8530 человек и 980 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7820 человек и 1240 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8100 человек и 1360 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3610 человек и 720 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10705 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 155 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;
КПВВ «Гнутово» – 15/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
«Rin»: «7:18. Александровский БП не работает. Ремонт электросетей на украинской стороне».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Татьяна: «7:27. В Еленовке аншлаг. Поезжайте все на Гнутово»;
Наталья: «7:50. Новотроицкое в Донецк – уже чуть более сотни машин в общей очереди. Льгота скоро поравняется с общей»;
Лана: «8:59. Еленовка из Донецка. Капец, что творится. Перевозы даже стоят с 6 утра приехавшие, не проехали еще».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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