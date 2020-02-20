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Донецкий вуз-переселенец переименовали и объединили с криворожскими
Правительство повысило статус и переименовало Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Об этом решении сообщил нардеп Алесей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает СТРАНА.ua.
"Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского переименовать в Национальный университет экономики и технологий имени Михаила Туган-Барановского.
Его состав расширить за счет Криворожского экономического института и Криворожского колледжа экономики и управления Государственного вуза "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", Национальной металлургической академии Украины, Криворожского колледжа Национальной металлургической академии Украины, Криворожского технического колледжа Национальной металлургической академии Украины, Украинской политехнического техникума", - идет речь в постановлении.
Отметим, что после начала военного конфликта на Донбассе, университет "переехал" в Кривой Рог.
Теги: Донецк, Кривой Рог, ВУЗ
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