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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 февраля
Сегодня, 20 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 43,2 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9505 человек и 1085 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9765 человек и 1390 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8755 человек и 1515 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3625 человек и 700 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11580 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/65;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 15/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Светлана: «7:25. На Каргилле жесть что происходит, машин – тьма как много»;
Анна: «7:25. В Марьинке в Донецк основной ~50, льготы – половина от основной»;
Мария: «7:53. На Каргилле с вечера передо мной было 43 машины. Утром на момент открытия "волшебным образом" 130 машин впереди – перевозы, супер-льгота, супер-пупер-льгота. За мной – если честно, конца-края не видать».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Romario»: «6:36. Еленовка в Украину. Общая 100, льгота 30-40 и, как всегда, + перевозы»;
Семен: «8:28. Еленовка в Украину. Обычная очередь, подъехал в 6:30, только сейчас первая протяжка машин на 5».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
«Администратор»: «7:26. Пищевик в сторону Донецка – 10 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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