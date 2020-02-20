Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 февраля

20.02.2020 10:00

Сегодня, 20 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 43,2 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9505 человек и 1085 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9765 человек и 1390 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8755 человек и 1515 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3625 человек и 700 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11580 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Светлана: «7:25. На Каргилле жесть что происходит, машин – тьма как много»;

Анна: «7:25. В Марьинке в Донецк основной ~50, льготы – половина от основной»;

Мария: «7:53. На Каргилле с вечера передо мной было 43 машины. Утром на момент открытия "волшебным образом" 130 машин впереди – перевозы, супер-льгота, супер-пупер-льгота. За мной – если честно, конца-края не видать».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Romario»: «6:36. Еленовка в Украину. Общая 100, льгота 30-40 и, как всегда, + перевозы»;

Семен: «8:28. Еленовка в Украину. Обычная очередь, подъехал в 6:30, только сейчас первая протяжка машин на 5».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «7:26. Пищевик в сторону Донецка – 10 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: