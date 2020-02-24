На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина

24.02.2020 14:00

Утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина. Об этом с места события сообщают мониторы БФ "Право на защиту", передает Depo.Донбасс.

Отмечается, что 80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству территории Украины, в Днепр.

"Еще в машине, которая везла супругов с "нулевого" блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи (PUI) premiere Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера", - отмечается в сообщении.