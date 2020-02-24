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На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина
24.02.2020 14:00
Утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина. Об этом с места события сообщают мониторы БФ "Право на защиту", передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что 80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству территории Украины, в Днепр.
"Еще в машине, которая везла супругов с "нулевого" блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи (PUI) premiere Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера", - отмечается в сообщении.
Теги: пенсионер, Марьинка, смерть, КПВВ
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