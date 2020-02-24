Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля

24.02.2020 10:00

Сегодня, 24 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 26,5 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6335 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5375 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5350 человек и 1215 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2135 человек и 545 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7265 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Николай: «8:43. Каргилл. 100 общая, 50 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «8:51. Еленовка в Украину. Очередь начинается от докучаевского поворота, машин 10. Движение есть».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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